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Sergen Yalçın'dan yeni sezon için flaş iddia: 'Çok ağır bir şekilde ligin favorisi olur'

Sergen Yalçın'dan yeni sezon için flaş iddia: 'Çok ağır bir şekilde ligin favorisi olur'

2.06.2025 15:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Sergen Yalçın'dan yeni sezon için flaş iddia: 'Çok ağır bir şekilde ligin favorisi olur'

Sergen Yalçın, Süper Lig'de yeni sezona dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Yalçın, "Beşiktaş ve Fenerbahçe'de doğru planlamalar yapılmazsa ligin favorisi çok ağır bir şekilde Galatasaray olur seneye de" dedi.

Süper Lig'de 2025/2026 sezonuna dair öngörüde bulunan Sergen Yalçın, Ekol TV'de açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın ifadeleri şöyle:

"Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili artık bundan sonrasını konuşmak lazım. Bundan öncesini konuşmanın kimseye faydası olmaz.

Bundan öncesini başkan ve yönetim düşünmeli, 'Ben nerede hata yaptım?' sorusunu sorup. 'Neyi düzeltmeliyiz?' sorusuyla devam etmeli ve bundan sonrasını planlamalı iki camia da.

Yoksa Galatasaray bayağı bir önde başlar lige. Doğru planlamalar yapılmazsa ligin favorisi çok ağır bir şekilde Galatasaray olur seneye de.

Doğru planlamalar, doğru oyuncular, gidecek-gelecek oyuncular... Nasıl giderler, nasıl gelirler biz onu bilmiyoruz. Çok doğru işler yapılmak zorunda iki camiada da.

Hedefe oynamak, yarışmacı takım olmak istiyorlarsa doğru işler yapmak zorundalar."


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