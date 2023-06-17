Sergen Yalçın için sürpriz iddia!
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımının radarına girdi.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın 1,5 yıldır takım çalıştırmıyor. Tecrübeli teknik adam için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
NTV Spor'un Azerbaycan basınından Futbol Info'ya dayandırdığı habere göre Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımının radarına girdi.
LİSTEDEKİ İLK İSİM
Neftçi'de teknik direktör Laurentiu Reghecampf'ın görevden alınması beklenirken boşalacak teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın düşünülen ilk isim olduğu belirtildi.
Yönetim, Regekampf'ı ayrılmaya ikna etmesi durumunda Yalçın ile daha somut adımlar atacak. Neftçi'nin Yalçın'a yüksek bir maaş teklif ettiği ve tecrübeli teknik adamın da bu teklife olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
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