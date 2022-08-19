Kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala suskunluğunu bozdu! Sergen Yalçın itirafı...
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala suskunluğunu bozdu. Siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla henüz anlaşma sağlayamayan tecrübeli sol bek, Sergen Yalçın'la ilgili itirafta bulundu.
Beşiktaş'ta yolların ayrıldığı Kongolu sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Milliyet'in dış basından derlediği habere göre; kadro dışı bırakılan ve sonrasında takımdan ayrılan oyuncu açıklamasında, "Sergen Yalçın'ın artık beni istemediği söylediler ama ondan sonra gelen hoca kendisinin, benim durumum için söz hakkı olmadığını söyledi. Valerien Ismael, A takıma geri dönmemi istedi ama kulüp yönetimi buna izin vermedi" dedi.
"RAKİP OLDUKLARI İÇİN GİDEMEDİM"
Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemde transfer teklifleri almasına rağmen gidemediğini belirten Fabrice N'Sakala, "Kış transfer döneminde transfer olabilmek için sonuna kadar çalıştım. Türkiye'den teklifler de vardı ama rakip oldukları için gidemedim. Zor bir dönemdi ve vazgeçmeyi düşündüm" dedi.
Fabrice N'Sakala sözlerini şu şekilde tamamladı: "Beşiktaş'ta artık herhangi bir sözleşmem kalmadı. Bana güvenecek bir takımda oynamaya hazırım."
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