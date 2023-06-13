Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yolları ayıran Fenerbahçe ile adı anılan Sergen Yalçın, iddialar üzerine açıklama yaptı. Yalçın, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak edilirken, Sergen Yalçın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
"KİMSE BENİ ARAMADI"
Son teknik direktörlük deneyiminde Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, Sercan Dikme'ye yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de de futbol oynayan Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, sosyal medyada sarı-lacivertli takımla adı anılanlardan biri olarak dikkat çekiyor.
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