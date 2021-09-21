Sergen Yalçın maç öncesi oyuncuların durumu hakkında konuştu
Süper Lig'in 6. haftasında, Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi takımdaki oyuncuların durumlarıyla ilgili konuştu.
Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçı öncesi takımdaki oyuncuların durumlarıyla ilgili konuştu. Yalçın, bu maçta oynayamacak 6 futbolcunun Cuma günü Altay deplasmanında da takımda yerini alamayacağını açıkladı.
Yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Sergen Yalçın, "Maalesef 6 oyuncumuzu kullanamıyoruz. Muhtemelen bu oyuncular hafta sonu yine olmayacak. Belki Necip bir ihtimal katılabilir. Ama zannetmiyorum. Sezon başı olmasına rağmen ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çok hazır olmamakla birlikte arka arkaya maçlar, oyuncularda sıkıntı yaratıyor. Sonuçta maç oynuyoruz. Oynamak zorundayız. Oyuncularımız da bunun farkında. Bazen oyuncularımızı dinlendiriyoruz. Bazen beklentilere cevap alamıyorsunuz. Futbolda bunlar var. Bazen oyunsal anlamda bazen de sonuç anlamında sıkıntı yaşıyorsunuz . Bunlar doğal şeyler. Elimizden geldiğince oyuncularımı konsantre etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu tempo daha fazla sakatlık yaratmaz" dedi.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- AKP kulislerinde Ya gelirse krizi
- CHP'de şüpheli ölümler
- İstismarın yaşandığı Kuran kursu hangi tarikatın?
- 400 milyon dolarlık yatıyla 90 gündür Bodrum'da
- Erdoğan'a anket şoku: İlk kez yüzde 30'un altında
- Demirören-Ziraat Bankası krizinde yeni gelişme
- Kılıçdaroğlu HDP ile çözebiliriz demişti
- O Kuran Kursu Tarikatın Çıktı
- AKP'li belediye Validebağ'a girdi!