Sergen Yalçın sessizliğini bozacak!

30 Ekim 2022 Pazar, 14:10

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından biri olarak şampiyonluklar yaşayan, aynı başarıyı teknik direktör olarak da gerçekleştirme fırsatı elde eden Sergen Yalçın, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, gündemdeki konular ve kariyer planı ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yapacak. Şenol Güneş göreve gelmeden önce yeniden Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın 1 Kasım'da TV 100'deki 'Az Önce Konuştum' programına konuk olacak.