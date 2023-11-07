Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sözleri: 'Şu takımla bile kolay kolay kaybetmem'

Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:24

Güncelleme: 07.11.2023 - 12:24

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı bilmecesi sürerken, eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'den Sergen Yalçın açıklaması geldi.

Beşiktaş'ın başkanının belli olmadığını ancak teknik direktörünün belli olduğunu kaydeden Tümer Metin, Sergen Yalçın'ı işaret etti.

"BEŞİKTAŞ'IN HOCASI BELLİ"

Tümer Metin, Socrates'te yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın hocası belli. Başkan kim olursa olsun Sergen Yalçın'ı getireceksin. Gidemezsin başka birine. Ne bekliyorsunuz? Kimse hayır demeyecek ki. Niye krize dur demiyorsunuz. Menfaat Beşiktaş'ın menfaati ise bunu yapacaksın" ifadelerini kullandı.

Mevcut takımın Sergen Yalçın'ı yemeye müsait olduğunu söyleyen Tümer Metin, "Guardiola, Mourinho gelse onları bile yer bu takım. Bu seneden bir şey beklemeden gelecek senenin planını yaprak Sergen hocanın yükünü alacaksın" dedi.

"KOLAY KOLAY KAYBETMEM"

Öte yandan Tümer Metin, Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin detaylarını verdi ve başarılı hocanın "Şu takımla bile kolay kolay kaybetmem ben" dediğini açıkladı.

Tümer Metin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Sergen hoca ile vakit geçirdik. Ondan önceki sohbetinde söylediği bir şeyi söyleyeyim. 'Hocam bunu paylaşabilir miyim?' diye teyit almadan yorum yapan bir yorumcu değilim.

O kadar nazım geçsin şunu paylaşalım; 'Hoca bu takım sana gelir ama üstündeki yükü almaları gerekiyor, gelecek senenin planlamasının yapılması gerekiyor' diye söyledim. Ne dedi biliyor musun? Çok hoşuma gitti söyledi. 'Şu takımla bile kolay kolay kaybetmem ben' dedi."