Sergen Yalçın'dan canlı yayında flaş hareket!
Canlı yayında Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmalarına dair değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, bir anda beklenmedik bir harekete imza attı.
Kariyerini yorumcu olarak sürdüren Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.
Eleştiri konusunda açıklamalarda yapan Yalçın, "Biz hayatımızı da eleştiriyoruz ya! Biz seninle konuşurken, 'Niye oraya gittin? Orası güzel değil' diyorsun mesela" ifadelerini kullandı.
CANLI YAYINDA FLAŞ HAREKET
Hararetli bir şekilde konuşma yaparken Sergen Yalçın bir anda paketinden sigara çıkardı. Bu durum stüdyoda şaşkınlıkla karşılanırken programın moderatörü Candaş Tolga Işık'a rejiden uyarıda bulunuldu.
Daha sonra Işık, olay yaşanmadan önce anonsunu yaptığı gibi programa reklam arası verdi.
Etiketler: #Sigara #sergen yalçın #Canlı yayın
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