Sergen Yalçın'dan sert tepki: 'Galatasaray'da ne işi var?'

Yayınlanma: 24.11.2024 - 12:19

Güncelleme: 24.11.2024 - 12:19

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yi Michy Batshuayi'nin golüyle geçti. Karşılaşmayı Ekol TV ekranlarında değerlendiren yorumcu Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu için çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"En anlamadığım konu ne biliyor musun? Şimdi bütün Galatasaraylılar bana hak verecek. Bu Hakim Ziyech'in ne işi var Galatasaray'da? Allah aşkına, inanamadım ya! Adam yürümüyor bile maçta yürümüyor. Takım kontra atak yiyor, yürümüyor bile. Anlamadım yani neden Galatasaray'a geldi? Niye geldi? Başka bir yere gitseydi de Galatasaray daha iyi bir oyuncu alsaydı bari."

'GALATASARAY ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA'

İnanamadım yani bugün Hakim Ziyech'i seyrettim. Kaçırdığı golü boşver, ben ona bakmıyorum. Ben oyun içerisinde durumuna bakıyorum futbolcunun. Galatasaray takımına hiç olmuyor. Barış Alper falan canına dişine takıp koşuyor, Ziyech 3 metre bile yürümüyor. O kadar güçsüz ki üflesen düşecek. İnanamadım yani. Galatasaray ortalamasının çok altında, Galatasaray'a hiç olmuyor. Tempoyu düşürüyor, takımı eksik oynatıyor."