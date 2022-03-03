Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi

03 Mart 2022 Perşembe, 09:43

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Spor yorumcuları, mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

TURGAY DEMİR: Önce yiğidin hakkını (!) verelim!. Bak Önder hocam, sen Kenan'ı futbolcu sanıyorsun ya işte o noktada bitiyorsun. Yeni sezonda kim gelir bilmem ama sen gidersin hocam, gitmelisin de net! Kayserispor ilk on dakikada etkili oynadı bir gol attı, Beşiktaş 65'e kadar rakibini adeta ezdi, yedi-sekiz pozisyon buldu ama sadece bir gol atabildi. Hikaye bu kadar basit. Beşiktaş önde basıyor, Ghezzal, Atiba ve Texeira ile iyi top kullanıyor ama Kenan ve Umut Meraş'ın pas trafiğini bozup rakibe nefes aldırmaları nedeniyle emekler boşa gidiyor. Manzara böyleyken dahi çok sayıda pozisyon ise Batshuayi'nin beceriksizliğine kurban gitti. (Fotomaç)

SİNAN VARDAR: Beşiktaş maçın yaklaşık 70 dakikasında öyle bir baskı kurdu ki; belki bu sezonun en iyi performansıydı. Peki Beşiktaş neden elendi? Kupa maçında gereksiz riske girip, savunmayı unutursanız elenirsiniz. Kupaya böylesine trajik vedayla el salladı Kara Kartal! Belki de sezonun en önemli maçı kaybedildi ve Avrupa'ya giden kısayol kapandı. Futbolu yeniden keşfetmeye gerek yok. Eğer bir kupa maçı oynuyorsanız, saha ve seyirci avantajınız varsa bu kadar riske gerek yoktu. Ve tabii ki atamıyorsanız yemeyeceksiniz. Şimdi ne desek boş ama Beşiktaş yenilgiyle büyük ihtimalle sezonu kapattı (Fotomaç)

BİLAL MEŞE: Adeta tek kale, Kartal tüm hatlarıyla rakip alana çöktü, pozisyon üstüne pozisyonlar üretti, gelin görün ki, Kayserispor savunması ve kaleci Cenk, müthiş bir mücadele ortaya koydular. Valla oyunun genelini kantara koyarsak Kartal’ın her açıdan ağır bastığını görürüz. Ürettikçe üretti, kaçırdıkça kaçırdı Kartal. Eee fırsatlar gollere dönüşmeyince panik ve stres kaçınılmaz oluyor. Hani derler ya, ‘Olmayınca olmuyor’, tıpkı maç gibi... (Milliyet)

GÜNTEKİN ONAY: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti ama sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. 98 dakika müthiş bir baskıyla adeta tek kale oynayan siyah beyazlılar, Michy Batshuayi’nin bitiricilik noktasındaki eksikliğinin faturasını fena halde ödemek zorunda kaldı. Şayet Beşiktaş’ın santrforu Mario Gomez gibi bir isim olsaydı siyah beyazlılar, bu güçlü futboluyla güle oynaya ve farklı bir skorla turu rahat geçerdi. Gecenin özeti: Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson’un sıra dışı bir futbol sergilediği maçta bu kadar yoğun bir baskıyla güçlü bir oyun ortaya koyan Beşiktaş dün akşam kupaya Batshuayi’nin ve Kenan Karaman’ın bitiricilik sorunları yüzünden veda etti.