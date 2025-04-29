Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi iddiası: 'Kazanamadığı zaman...'

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi iddiası: 'Kazanamadığı zaman...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 15:14

Sergen Yalçın, 4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Kafa Sports Youtube kanalında değerlendirdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin iç sahada oynaması itibarıyla favori olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığım zaman Galatasaray'ı, Samsun'u, Beşiktaş'ı ve Eyüpspor'u yenememiş. İlk 5 sıradaki takımların hiçbirini yenememiş Fenerbahçe. O yüzden iç sahada oynayacağı Beşiktaş derbisine de çok rahat bir şekilde, 'Fenerbahçe kazanır maalesef diyemezsin." 

"BEŞİKTAŞ'IN KADIKÖY'DE CİDDİ GALİBİYETLERİ VAR" 

"Beşiktaş'ın da Kadıköy'de eskiye biraz dönersek çok ciddi galibiyetleri var. Fenerbahçe'nin ligin artık son maçlarını oynadığını söyleyebiliriz. Beşiktaş derbisini kazanmadığı zaman artık lig tamamen bitmiş olacak."


Etiketler: #sergen yalçın #fenerbahçe #beşiktaş

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