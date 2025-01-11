Fenerbahçe'den Sergen Yalçın açıklaması: 'İki camiayı karşı karşıya getirme...'

Fenerbahçe, basında çıkan Sergen Yalçın iddialarını yalanladı. Sarı lacivertliler, "Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın açıklaması: 'İki camiayı karşı karşıya getirme...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 19:06

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşme yaptığı iddiasını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Bugün, OdaTv adlı mecrada yayınlanan Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın'ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır.

Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır."

FENERBAHÇE'NİN YALANLADIĞI HABER

"Ali Koç, Yalçın'a telefon ederek görüşmek istedi. Yalçın, trafik nedeniyle gelemeyeceğini söylese de Koç, trafiğe takılmaması için Bebek'e kendi teknesini gönderdi. Koç'un evine giden Yalçın, Fenerbahçe için çeşitli tavsiyeler verdi.

Koç'a, Fenerbahçe ile Galatasaray arasından bulunan 8 puan fark için kapanmayacak bir fark olmadığını, kesin kapanacağını ve rahat olmasını ancak takıma iki forvet ve bir tane de iyi bir savunmacı alması gerektiğini söyleyen Yalçın, teknik direktör Mourinho'ya da değindi. Yalçın, Mourinho'nun maçlara konsantre olmadığını, öylesine saha kenarında durduğunu söylerken en büyük meselenin konsantrasyon olduğunu belirtti."


Etiketler: #fenerbahçe #Ali Koç #sergen yalçın

İlgili Haberler

Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye 2 müjde!

Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye 2 müjde!
Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten müjdeli haber!

Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten müjdeli haber!
Merih Demiral'dan Fenerbahçe açıklaması!

Merih Demiral'dan Fenerbahçe açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler