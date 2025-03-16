Sergen Yalçın'dan flaş eleştiri: 'Futbol hayatı bitmiş oyuncular var'

Yayınlanma: 16.03.2025 - 11:16

Güncelleme: 16.03.2025 - 11:16

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, 28. hafta mücadelesinde Konyaspor'a kaybetti. Siyah-beyazlılar sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılırken üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından Ekol TV'de katıldığı yayında Beşiktaş'ın Konyaspor maçındaki performansını yorumladı.

Beşiktaş'a ilişkin Sergen Yalçın, "Daha önce de Beşiktaş'la ilgili konuşurken bize kızıyorlar. Ne kadarını söyleyelim diye düşünüyorum bazen. İşimiz gereği her şeyi anlatmak durumunda kalıyoruz. Beşiktaş'ın bir teknik direktör takımı olmadığını söyledim. Bu, 'takım teknik direktörü yer' demektir. Öyle bir durum var. Van Bronckhorst takımı kendisi kurdu. Şu gün için söyleyebiliriz, Beşiktaş'ta futbol hayatı bitmiş oyuncular var. Ben bir şeye olmaz diyorsam olmaz. Yanıldığım çok nadirdir. Futbolun çok acı gerçekleri var" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konyaspor'u tebrik etmek lazım. 10 kişi, 9 kişi oynadı. Konyaspor bu maçla kümede kaldı. Farkındaydılar ona göre mücadele ettiler. Chamberlain'in oynadığını 50. dakikada gördüm. Geçen hafta konuştuk aynı şeyleri bazı oyuncularla ilgili. Bu hafta yeniden 11 başlıyorlar. Gecenin Beşiktaş adına en felaket kararı, Tayyip Talha. Çocuğu da yakıyorsun orada oynatarak. Geçen hafta iç sahada oynuyorsun. Konyaspor'un hücum yaptığı tek yer Yusuf Erdoğan'ın kanadı. Konyaspor'un başka hücum varyasyonu yok. Kazanmamak için her şeyi yaptı."

Beşiktaş'a ilişkin ayrıca Sergen Yalçın, "Masuaku 24 tane orta yapmış. Beşiktaş kenar ortasıyla oynayacak bir kadroya sahip mi? Beşiktaş'ın merkeze gelip kafa vuracak oyuncun yok. Immobile'nin hava hakimiyeti yok. Beşiktaş geçiş oyununu oynayacak bir kadroya sahip. Sende Osimhen mi, Dzeko mu, En-Nesyri mi var?" açıklamasında bulundu.