Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a uyarı: 'Sakın almayın, futbol hayatı bitmiş'

Sergen Yalçın, Galatasaray için çıkan Neymar iddialarıyla ilgili konuştu. Yalçın, Brezilyalı yıldızın transfer ihtimaline ilişkin net konuştu.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a uyarı: 'Sakın almayın, futbol hayatı bitmiş'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 11:43

İspanyol basını, Galatasaray'ın Neymar ile ilgilendiğini iddia etmiş, sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldıza mali olarak oldukça cazip bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu belirtilmişti. 

Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında bu iddiaya ilişkin konuştu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Sakın almayın. Bence futbol hayatı bitmiş, parayı da kazanmış. Galatasaray ile ilgili konuşmuyorum şahsi fikrimi söylüyorum, sakın almayın.

Böyle oyuncular almayın. Yazık günah ya! Türk futboluna yazık. En az 20-25 milyon maaş vereceksin, 3-4 sene de kontrat yapacaksın.

Ben sana olacağı söyleyeyim 6. ay başlayacaksın ağlamaya." 


Etiketler: #neymar #galatasaray #sergen yalçın

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