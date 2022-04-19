Sergen Yalçın'dan Galatasaray yanıtı: Neden olmasın?
Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın teknik direktörlük gündemine geldi. Bu gelişmeden sonra Yalçın'ın olası bir teklife yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Kariyerinde Galatasaray forması da giyen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın sarı-kırmızılı kulübün gündemine geldi. Yalçın Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde kabul edebileceğini söyledi.
SERGEN YALÇIN'DAN GALATASARAY'A: "NEDEN OLMASIN"
Milliyet'ten Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın'ın Galatasaray açıklamasını aktardı. Sarıdağ, Sergen Yalçın ile bu konuda konuştuğunu "Mümkün. Ben bunu Sergen hocaya da sordum. Sergen Yalçın 'Bana teklif gelirse neden olmasın?' dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı" ifadelerini kullandı.
SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi Aralık ayında sona ermişti. Beşiktaş'ın başında toplamda 82 maça çıkan Sergen Yalçın, 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.
Yalçın, siyah-beyazlı ekip ile geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Yalçın teknik direktörlüğünde galibiyet özlemi 5 maça çıkan Beşiktaş, 21 puanda kalmıştı. Bu, son 16 sezonun en kötü performansı oldu.
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