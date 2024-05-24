Sergen Yalçın'dan geleceğiyle ilgili açıklama!

Yayınlanma: 24.05.2024 - 22:43

Güncelleme: 24.05.2024 - 22:43

Antalyaspor ile son maçına çıkan tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.

İsmi uzun süredir Beşiktaş ile anılan tecrübeli teknik adam, geleceğiyle ilgili konuştu.

'İYİ PROJE OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ'

Henüz bir planı olmadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Şu anda bir gelecek bir planım yok. İyi bir proje olursa değerlendirebiliriz" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE BULUNUYOR

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geride bıraktığımız günlerde Sergen Yalçın'la ilgili ''Sergen Yalçın, Şenol Güneş ile birlikte Beşiktaş'ın gündeminde bulunan doğal aday'' ifadelerini kullanmıştı.