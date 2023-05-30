Sergino Dest, Almanya yolcusu!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 17:35

Güncelleme: 30.05.2023 - 17:35

Barcelona'dan Milan'a kiralanan ancak istediği performansı sahaya yansıtamayan Sergino Dest için yeni iddia geldi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Amerikalı oyuncu ile Union Berlin ilgileniyor.

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Alman ekibinin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Ancak oyuncunun kiralık mı yoksa bonservisiyle mi alınacağının henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

22 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sebebiyle Milan ile Ocak ayından beri sahaya çıkamıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Dest istediğini sahaya yansıtamadı.