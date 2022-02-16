Sergio Agüero: Beni beğenmeyip Jose Sosa'yı aldılar
Sergio Agüero, 2006 yılında Bayern Münih'in kendisini izlemeye geldiğini ancak performansının yetersiz bulunmasından dolayı Alman ekibinin Jose Sosa'yı transfer ettiğini söyledi.
Sezon başında 10 yıllık Manchester City kariyerini noktalayan ve Barcelona'ya transfer olan ancak kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero, Twitter üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.
Arjantinli golcü, kalbinden yaşadığı sorunların devam ettiğini ve tedavisinin sürdüğünü söyledi. 33 yaşındaki oyuncu ayrıca Bayern Münih'e transferinin neden iptal olduğuna da açıklık getirdi.
Agüero, bir taraftarın Arjantin'de yayın yapan Ole'nin kapağını paylaşarak sorduğu "Bayern Münih'e transferin neden olmadı?" sorusuna şu yanıtı verdi, "Estudiantes de La Plata'ya karşı oynanan maçımı izlemeye Bayern Münih'in geldiğini söylediler. Ancak benim için korkunç bir maçtı. Jose Sosa'yı beğendiler ve onu transfer ettiler."
Ole'nin 18 Nisan 2006'da yayınlanan kapağında Agüero'nun fotoğrafının yanında şu ifadeler yer almıştı, "Transfer olmak için can atıyor. Onu uzun zamandır takip ediyorlar ve karar verilmiş gibi görünüyor. Bayern Münih'in transfer listesinde yer alıyor."
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