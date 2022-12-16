Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı

Sergio Busquets, 34 yaşında İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 15:38
Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı
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Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

34 yaşındaki Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

A Milli Takım seviyesinde 2009 yılında oynamaya başlayan Busquets, 143 kez giydiği milli forma ile 2010 Dünya Kupası ve Euro 2012 şampiyonlukları yaşadı.


Sergio Busquets İspanya milli takım

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