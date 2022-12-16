Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı
Sergio Busquets, 34 yaşında İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
34 yaşındaki Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.
A Milli Takım seviyesinde 2009 yılında oynamaya başlayan Busquets, 143 kez giydiği milli forma ile 2010 Dünya Kupası ve Euro 2012 şampiyonlukları yaşadı.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- Demirtaş'tan İmamoğlu'na mesaj: 'Yine de geç değil...'
- Yurttaşlar, Saraçhane'de tek yürek oldu
- Boşandığı eşi 'yakan' erkeğin cezası belli oldu