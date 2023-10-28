Sergio Oliveira: 'Fırsat bulmaya çalışıyorum'
Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından konuştu.
Galatasaray'a Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyeti getiren Sergio Oliveira, karşılaşma sonrası konuştu.
Oliveira, "Galatasaray bir oyuncusuyum. Hocam fırsat verdi. Gol için mutluyum ama 3 puan önemli. Deplasman maçları zordur ve kritiktir. Biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Portekizli oyuncu ayrıca, "Yedek kalmaktan mutlu olsaydım, bende bir problem olması gerekirdi. Ben çalışıyorum, fırsat bulmaya çalışıyorum" sözlerini sarf etti.
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