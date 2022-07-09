Sergio Oliveira: 'Şampiyonluklar yaşayacağız'

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:20

Galatasaray, Portekizli profesyonel futbolcu Sergio Oliveira'nın transferi konusunda kulübü Porto ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı.

Sağlık kontrollerinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gelen, stadı ve müzeyi gezen Galatasaray'ın yeni transferi, kendisini 2026'ya kadar sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Portekizli oyuncu, imzanın ardından duygularını GSTV'de aktardı.

"KANIMIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Oliveira'nın açıklamaları şu şekilde:

"Başkanımıza ve bu transferin gerçekleşmesi için çaba harcayan herkese teşekkür ederim. İnanılmaz bir taraftar var. Bu stadyumun sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray tarihi geçmişi olan bir kulüp ve Avrupa'nın fatihi olarak anılıyor. Burada Galatasaray'ın ait olduğu yere gitmesi için yardım edeceğim. Takım arkadaşlarımla elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahaya çıkacağız. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonlukları elde edeceğiz."