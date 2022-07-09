Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:30

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan William Carvalho için istenen bonservis bedeli belli oldu.

Mundo Deportivo gazetesinde yer alan haberde, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Carvalho için Real Betis'in Galatasaray'dan 8-10 milyon Euro arasında bonservis ücreti istediği belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ifade edildi.

GALATASARAY İLE ANLAŞAMAZSA YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

Real Betis'in, Carvalho transferi için Galatasaray ile anlaşma sağlanamaması halinde 30 yaşındaki orta saha ile yeni sözleşme için görüşmeye başlayacağı aktarıldı.

Geride kalan sezonda Real Betis formasıyla 49 maçta süre alan William Carvalho, 4 gol ve 5 asist kaydetti.