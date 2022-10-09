Sergio Ramos kırmızı kart sayısını 28 yaptı!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 0-0 berabere biten Reims - Paris Saint-Germain karşılaşmasında oyundan ihraç edilen İspanyol futbolcu Sergio Ramos, kariyerindeki 28. kırmızı kartı görmüş oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 09:08
Sergio Ramos kırmızı kart sayısını 28 yaptı!
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PSG'nin İspanyol stoperi Sergio Ramos, Reims maçında gördüğü kırmızı kartla tüm zamanların kırmızı kartlar listesindeki yerini güncelledi.

41. dakikada hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gören Ramos, böylelikle kariyerinin 28. kırmızı kartını almış oldu.

35 yaşındaki Ramos, bu kartla tüm zamanların en çok kırmızı kart gören futbolcuları sıralamasında da ikinci sıradaki yerini güçlendirmiş oldu ancak İspanyol oyuncu faal futbolcular arasında en çok kırmızı kart gören isim olma ünvanını ise taşımaya devam ediyor.

En fazla kırmızı kart gören 5 oyuncu şu şekilde:

1. Gerardo Bedoya - 46

2. Sergio Ramos - 28

3. Cyril Rool - 27

4. Alexis Delgado – 22

5. Paolo Montero - 21


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