Sergio Ramos'un yeni adresi belli oluyor!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 19:26

Güncelleme: 30.01.2025 - 19:26

Real Madrid, PSG ve 1 yıl süren Sevilla kariyerinin ardından Sergio Ramos, 1 Temmuz 2024'ten itibaren serbest oyuncu pozisyonunda.

İspanyol oyuncu, 7 aylık aranın ardından Meksika Ligi'ne Transfer olmaya hazırlanıyor.

Monterrey Başkanı Antonio Noriega, ESPN'e verdiği röportajda Sergio Ramos ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

Monterrey, Meksika Ligi'nde 13. sırada yer alıyor.