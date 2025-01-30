Sergio Ramos'un yeni adresi belli oluyor!
Sevilla'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Sergio Ramos'un yeni adresinin Monterrey olacağı iddia edildi.
Real Madrid, PSG ve 1 yıl süren Sevilla kariyerinin ardından Sergio Ramos, 1 Temmuz 2024'ten itibaren serbest oyuncu pozisyonunda.
İspanyol oyuncu, 7 aylık aranın ardından Meksika Ligi'ne Transfer olmaya hazırlanıyor.
Monterrey Başkanı Antonio Noriega, ESPN'e verdiği röportajda Sergio Ramos ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.
Monterrey, Meksika Ligi'nde 13. sırada yer alıyor.
Etiketler: #Sergio Ramos #Monterrey #transfer
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