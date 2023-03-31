Sergio Scariolo: 'Anadolu Efes, son bölümü inanılmaz oynuyor'
THY Euroleague'de Anadolu Efes'e 86-67 mağlup olan Virtus Bologna'da başantrenör Sergio Scariolo, maçın ardından konuştu. Scariolo, 'Anadolu Efes, son bölümü inanılmaz oynuyor' dedi.
Virtus Bologna Başantrenörü Sergio Scariolo, Anadolu Efes karşısında aldıkları 86-67'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Sergio Scariolo karşılaşmayla ilgili, "Anadolu Efes'i tebrik ederim. Çok iyi bir oyun ortaya koydular. Son bölümü inanılmaz oynuyorlar. Maç içindeki top paylaşımları, boyalı alana hücumları çok iyiydi. Biz ise tam organize olamadık. Buraya eksik geldik. Maça iyi başladık ama ikinci çeyrekten sonra enerji kaybettik, oyunun içinde kalamadık. Performansımızdan memnun kalmadım ama elimizden geleni yaptık." şeklinde görüş belirtti.
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