Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye büyük tepki: İlk uçağa bindirip göndermek gerekir

12 Ağustos 2022 Cuma, 10:36

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovacko ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalarak play-off turuna katılma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, 55. dakikada Serdar Dursun ile öne geçerken, Slovacko bu gole 58. dakikada Ondrej Sasinka ile cevap verdi.

Sarı-lacivertliler, bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Kanarya'nın bu turdaki rakibi Avusturya Wien. Fenerbahçe, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, ikinci maçı ise 25 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.

SERHAT AKIN'DAN TEPKİ: İLK UÇAĞA BİNDİRİP GÖNDERMEK GEREKİR

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, Slovacko maçında Diego Rossi'ye büyük tepki gösterdi. Akın, Diego Rossi için "Rossi’yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir. O uçağa başka hangi oyuncular biner?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Uruguaylı futbolcuyu sert bir şekilde eleştirdi. Bazı taraftarlar Diego Rossi'nin yerine Pelkas'ın takıma tekrar kazandırılması düşüncesinde birleşti.