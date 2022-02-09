Serhat Akın'dan İsmail Kartal'a tepki: Takımı korkak oynatıyor

09 Şubat 2022 Çarşamba, 17:02

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe , sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Müsabakada pozisyon bulmakta zorluk çeken sarı-lacivertliler, 90+3. dakikada eski futbolcusu Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.

NutSpor Youtube kanalında konuşan eski Fenerbahçeli Serhat Akın, "İsmail Kartal'ı kadroyu bu hale getirdiği için tebrik etmek lazım. Pereira'dan çok daha korkak bir futbol oynatıyor. Kişilik olarak söylemiyorum oyun olarak korkak. Böyle bir maça böyle bir orta saha ile çıkılır mı? Bu kadar defansif orta saha ile kendi evinde Kayseri'ye karşı çıkılır mı? Mert Hakan, Ozan, Crespo ile başlıyor maça. Böyle bir şey hayatımda görmedim ben. Takımı yürekli oynatmak bu mu? Bu orta saha ile çıkıp bu kadar korkak oynatırsan sen zaten kaybetmeye mahkumsun. Benim üzüntüm buna." dedi.

İsmail Kartal'ın "Elenmeyi hak etmedik" sözlerini de yorumlayan Serhat Akın, "Bu açıklamadan sonra İsmail Kartal'ı hemen yollarım. 10 kişilik takımı yenemiyorsun ne anlatıyorsun bana. Top girmek istemedi falan demesi boş laflar. İsmail Kartal, Real Madrid'i Barcelona'yı çalıştırıp gelmedi. İsmail Kartal 2 senedir kulüpsüzdü. Süper Lig seviyesinde bir hoca değil. 1. Lig hocasıdır bence. Şimdi genç jenerasyon geliyor. Artık bu duruma son verilmeli. Ali Koç da seçime gitmeli." ifadelerini kullandı.



