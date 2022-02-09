Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'ya Corinthians kancası
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi Everton ile anılmasının ardından taraftarların tepkisinden dolayı İngiltere yolu kapanan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya Brezilya ekiplerinden Corinthians talip oldu.
Fenerbahçe'den ayrılan ve Everton'a imzası son anda iptal olan Vitor Pereira, rotasını Brezilya'ya kırdı.
Lance'de yer alan habere göre; Corinthians daha önce Scolari, Cuca, Renato Gaucho ve Mano Menezes ile görüşse de sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmeler üzerine Corinthians temsilcileri ile Vitor Pereira, henüz resmi bir teklif olmasa da görüşme masasına oturdular.
"FAVORİ PEREIRA"
Sezona kötü bir giriş yapan Corinthians, teknik direktör Sylvinho'yu görevden aldığından bu yana yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor Birçok Brezilya kaynağında, Vitor Pereira'nın bu iş için favori isim olduğunun altı çizildi.
Aralık ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran 53 yaşındaki Vitor Pereira, kariyerinde Porto, Olympiakos ve Shanghai SIPG gibi takımları çalıştırdı. Pereira Fenerbahçe'den önce görev yaptığı Çin Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.
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