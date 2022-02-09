Fenerbahçe'de Altay Bayındır geri döndü
GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Altay Bayındır takımla çalıştı. Genç eldiven, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 25'inci haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanı, Yukatel Kayserispor maçında ilk 11’de görev alan sarı-lacivertli oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde Gustavo, İrfan Can ve Novak günü tedavi programları ile noktaladı. Altay Bayındır, takımla birlikte çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Altay, 30 Ekim’de oynanan Konyaspor maçında omzundan sakatlanmış ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.
İlgili Haberler
- Giresunspor'dan Sankhare açıklaması: Reddediyoruz
- Çaykur Rizespor, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı
- Giresunsporlu Younousse Sankharé’den yardım çağrısı: Başkan beni tehdit etti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci
- Metallica gitaristi ilk solo kaydını yayınlayacak
- Ünlü belgeselci, Billie Eilish'in ebeveynlerini suçladı
- Tatil planı yapanlara kötü haber
- 'Uzaylıya benzeyen' canlılar nasıl hayatta kalıyor?
- SMA kararı: 'Umut tacirliği yapmayın'
- Meteoroloji saat verip uyardı: Kar geliyor
- Bakırköy'de hareketli saatler: D-100'de kovalamaca
- Sümela Manastırı'ndaki klip çekimine soruşturma
- TEM'de duran otomobilin içinden ceset çıktı!