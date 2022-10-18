Serhat Akın'dan "Narkoz kafası nasıl?" sorusuna Jorge Jesus cevabı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şimdilerde yorumculuk yapan Serhat Akın ameliyat oldu. Ameliyatı başarılı geçen Akın'ın narkoz etkisi altındaki görüntüleri ve Jorge Jesus açıklaması sevgilisi Cemre Uyanık tarafından paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Serhat Akın operasyon geçirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akın, "Boğalar kolay kolay devrilmez. İyi dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
"NARKOZ KAFASI NASIL?" SORUSUNA JORGE JESUS CEVABI
Sevgilisi Cemre Uyanık, Serhat Akın'ın ameliyat sonrasında narkoz etkisi altındaki halini paylaştı. Uyanık'ın Serhat Akın'ın hesabından paylaştığı videoda narkoz etkisi altında olduğu görülen eski futbolcu, sevgilisinin "Narkoz kafası nasıl?" sorusuna, "Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılmış gibi hissediyorum şu an. Başka bir şey yok" cevabını verdi.
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