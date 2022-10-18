Ankaragücü - Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'i örnek gösterdi! 'Bir tek şekilde izah edebilir'

Serdar Ali Çelikler - Habertürk: Fenerbahçe önde baskıya, tempoya alıştırdı. Düşük tempolu maç olunca Fenerliler'in aklına Konya mağlubiyeti geliyor. Ama o maç uyuşukluktu bu maçtaki bilinçli tercih. Jesus, Ankaragücü gibi atletik, presten çıkabilecek ve Sowe gibi etkili ve dönebilen bir santraforu olan takıma karşı tam aksi bir plan kurdu. "Ninni taktiği.." Hele hele maçın başında 1-0'ı bulunca bu sefer ASLEN BİR SAVUNMA UNSURU OLAN AMA BİZİM BAZI HOCALARIMIZ TARAFINDAN 'OYUN' ZANNEDİLEN düşük hızlı pas oyununa döndü. Ankaragücü'nün atletizmini kullanacak alan ve hız bulamadı. Pardon buldular. 2 kez 2 santradan sonraki düşük konsantre anında. Bu iki ofsayt ile kesilen akın dışında Emre Kılıç'ın yarattığı bir hücum girişimi oldu o kadar. Gökhan Akkan'ın yediği İrfan'a yazan gol de bir kez daha göstermiştir ki Fenerbahçe'nin negatif kaderi dönüyor. Çakraları açılıyor. Çünkü o Allah'ın belası vasatizm gömleği yırtılıyor. Bu yol doğru yol. Bu yolda devam edildiği müddetçe şans daha da fazla yardım edecek.