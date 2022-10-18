Nihat Kahveci'den Fenerbahçe yorumu: 'Real Madrid gibi'

18 Ekim 2022 Salı, 11:41

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Başkent ekibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

TRT Spor ekranlarında 90 dakikayı yorumlayan Nihat Kahveci, Fenerbahçe hakkında dikkat çeken bir benzetmede bulunurken, Portekizli teknik direktöre Arda Güler konusunda eleştiride bulundu.

'HELAL OLSUN'

Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, "Ankara deplasmanında zamanında çok maç oynadık, goller de attık, rakımdan mıdır neden hep sıkıntılı maçlar oynadım. Yorgunluk çöküyordu vs. bir şeyler oluyordu. Larnaca'dan döndüler, vallahi helal olsun. 3'lü 4'lü oynuyor her maç değişiyor. Kimin oynayacağını bilemiyorsun. Rakip takip da analiz yapamıyor" sözlerini dile getirdi.

'REAL MADRID GİBİ, BİR ANDA 3-0 OLUYOR'

Karşılaşmada Fenerbahçe'yi Real Madrid'e benzeten Nihat Kahveci, "Topa sahip de olamadı Fenerbahçe, Ankaragücü daha çok sahip oldu. Real Madrid de öyle. Ne yaptı Real Madrid diyorsun, Benzema 2 gol attı, Vinicius attı 3-0 bitti diyorsun" şeklinde konuştu.

'10 PUANLIK GALİBİYET ALDILAR'

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada çok önemli bir 3 puan elde ettiğini dileb getiren Nihat Kahveci, "Rakiplerinin puan kaybettiği haftada 10 puanlık maç oynadı Fenerbahçe. 1 maçı da eksik, bundan daha iyisi olmaz onlar için" ifadelerini kullandı.

'ARDA 45 SANİYELİK OYUNCU DEĞİL'

Son olarak Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in az forma şansı bulması hakkında Jorge Jesus'a eleştiride bulunan Nşhat Kahveci, "25 saniye nasıl Cenk Tosun için olmaz dedim, Arda da 45 saniyelik oyuncu değil. Geçen maç oynattı, 11 gördük sonunda Arda'da. Hocam 1 dakika kala da alma ama yani. Hocamla anlaşamıyoruz Arda konusunda" dedi.