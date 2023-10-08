Seri 16 maça çıktı: Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor! Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

Yayınlanma: 08.10.2023 - 18:09

Güncelleme: 08.10.2023 - 20:57

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Edin Dzeko, 45+3. dakikada ise penaltıdan Dusan Tadic attı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 24'e çıkardı ve milli araya lider girdi. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 16 maçı kazandı.

REKORUNU EGALE ETTİ

Fenerbahçe, üst üste 8 galibiyet alarak daha önce kendisine ait olan ligde en iyi başlangıç yapma rekorunu egale etti.

Fenerbahçe, en son 2009-10 sezonunda ligde oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise Sivasspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

90' Fenerbahçe yine çok etkili geldi. Sağ kanattan Ferdi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Tadic'in şutu üstten az farkla auta çıktı.

90' Fenerbahçe çok net bir fırsattan yararlanamadı. Kent ile kontra atağa çıkan Batshuayi kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Andreas Gianniotis topun sahibi oldu.

90' Sadık, Kent'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

89' Kasımpaşa'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Mortadha Ben Ouannes giren oyuncu Erdem Çetinkaya.

88' Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan topla gelen Fred pasında Zajc ile topu buluşturdu ancak Zajc'ın şutu üstten auta çıktı.

84' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Sebastian Szymanski giren oyuncu Miha Zajc.

82' Kasımpaşa gole yaklaştı. Aytaç'ın ortasında Sadık kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

81' Kasımpaşa'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Haris Hajradinovic giren oyuncu Iron Gomis.

76' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Fred'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu yandan az farkla auta çıktı.

74' Fenerbahçe'de 3 oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Oosterwolde, Dzeko ve İrfan Can giren oyuncular Mert Müldür, Batshuayi ve Kent.

70' Kasımpaşa sağ kanattan geldi ancak Aytaç'ın şutunda Becao topa müdahale etti.

62' Kasımpaşa'da oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Yasin Özcan ve Samuel Bastien giren oyuncular Nuno Da Costa ve Duhan Aksu.

60' Fenerbahçe yine sol kanattan etkili geldi. Ferdi'nin pasında topla buluşan İrfan Can'ın şutunu kaleci Andreas Gianniotis kurtardı.

56' Julien Ngoy orta sahada Fred'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

53' Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ çaprazdan topla gelen Dzeko'nun şutunu kaleci Andreas Gianniotis kornere çeldi.

47' Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi. Topla gelen İrfan Can'ın ortasında Kenneth Omeruo topu taca yolladı.

45' GOL | Dusan Tadic. Topu sol taraftan ağlara yolladı.

45' Fenerbahçe sağ kanattan atağa çıktı Dzeko yerde kaldı hakem penaltı dedi.

42' Kasımpaşa sağ kanattan etkili geldi. Claudio Winck ortasında Julien Ngoy topa vuramadı top doğrudan taca çıktı.

34' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can ceza sahasının yayına kadar topla gelip şutunu çekti top üstten auta çıktı.

27' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Kontra atağa çıkan Ferdi Kadıoğlu topu içeriye çevirdi ancak Dzeko'dan önce Kenneth Omeruo topu kornere yolladı.

20' Fenerbahçe sağ kanattan geldi geldi ancak Dzeko'nun şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

13' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sol taraftan ceza sahasına giren Edin Dzeko şutunu çekti yine kaleci Andreas Gianniotis pozisyonu kurtardı. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırdı.

12' Fenerbahçe çok etkili geldi. Sağ kanattan topla ilerleyen Ferdi, Tadic ile verkaç yaptı ve karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Andreas Gianniotis topu çıkarmayı başardı.

6' GOL | İsmail Yüksek'in ortasında rakibini ekarte eden Edin Dzeko altı pasın içerisinde topu ağlara yolladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.