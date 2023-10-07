Fenerbahçe'nin rakibinde istifa depremi: 7-1'lik mağlubiyetin faturası ağır oldu!
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Ludogorets'te Nordsjaelland karşısında alından 7-1'lik mağlubiyet sonrası tüm yönetim ve teknik ekip istifa etti.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Ludogorets'te Nordsjaelland karşısında alınan 7-1'lik mağlubiyetin faturası belli oldu.
Karşılaşmanın ardından ülkede büyük eleştirilere maruz kalan Ludogorets'te tüm yönetim ve teknik kadronun istifa ettiği açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün Avrupa kupalarında aldığı en ağır yenilginin sorumluluğunu tüm futbol yapılanmasının aldığını kamuoyuyla paylaştı.
Ludogorets 10 haftası geride kalan Bulgaristan Ligi'nde topladığı 20 puanla 6. sırada yer alırken UEFA Konferans Ligi'nde ise oynadığı iki maçta topladığı 3 puanla averajla 3. sırada bulunuyor.
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