Serie A devlerinden flaş talep: 'Takım sayısı düşürülsün'

İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Milan, Inter ve Juventus'un ligdeki takım sayısının 20'den 18'e düşürülmesini talep ettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 14:02
Serie A devlerinden flaş talep: 'Takım sayısı düşürülsün'
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) devlerinden flaş bir talep geldi. 

Avrupa'nın en büyük 5 liginden biri olan İtalya Serie A'nın dev kulüpleri Milan, Inter ve Juventus, ligdeki takım sayısının düşürülmesini istiyor.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile görüşen 3 büyük kulüp, 20 takımlı ligin 18 takımla devam etmesi yönünde taleplerini iletti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Juventus CEO'su Maurizo Scavanvino ve Milan Başkanı Paolo Scaroni'nin katıldığı görüntülü toplantıda net bir kararın çıkmadığı belirtildi.


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