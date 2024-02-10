Serie A devlerinden flaş talep: 'Takım sayısı düşürülsün'
İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Milan, Inter ve Juventus'un ligdeki takım sayısının 20'den 18'e düşürülmesini talep ettiği iddia edildi.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) devlerinden flaş bir talep geldi.
Avrupa'nın en büyük 5 liginden biri olan İtalya Serie A'nın dev kulüpleri Milan, Inter ve Juventus, ligdeki takım sayısının düşürülmesini istiyor.
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile görüşen 3 büyük kulüp, 20 takımlı ligin 18 takımla devam etmesi yönünde taleplerini iletti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Juventus CEO'su Maurizo Scavanvino ve Milan Başkanı Paolo Scaroni'nin katıldığı görüntülü toplantıda net bir kararın çıkmadığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'