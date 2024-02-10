Serie A devlerinden flaş talep: 'Takım sayısı düşürülsün'

Yayınlanma: 10.02.2024 - 14:02

Güncelleme: 10.02.2024 - 14:02

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) devlerinden flaş bir talep geldi.

Avrupa'nın en büyük 5 liginden biri olan İtalya Serie A'nın dev kulüpleri Milan, Inter ve Juventus, ligdeki takım sayısının düşürülmesini istiyor.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile görüşen 3 büyük kulüp, 20 takımlı ligin 18 takımla devam etmesi yönünde taleplerini iletti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Juventus CEO'su Maurizo Scavanvino ve Milan Başkanı Paolo Scaroni'nin katıldığı görüntülü toplantıda net bir kararın çıkmadığı belirtildi.