Serie A hangi platformda yayımlanacak? İşte Serie A maçlarını Türkiye'de yayımlayacak kanal

Birçok futbol otoritesine göre dünyanın en çekişmeli futbol ligi olan Serie A'da 2022-2023 sezonu 13 Ağustos'ta başlıyor. Peki Serie A maçları hangi kanalda yayımlanacak? İşte Serie A maçlarını canlı yayımlayacak kuruluş...

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 22:51
Serie A hangi platformda yayımlanacak? İşte Serie A maçlarını Türkiye'de yayımlayacak kanal
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Futbolda 2022-2023 sezonu yaklaşıyor. Dünyanın en çekişmeli ligi Serie A’da yeni sezon 13 Ağustos günü başlayacak. Serie A bu yıl Katar'da sezon ortasında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle her zamankinden erken başlayacak. Peki Serie A maçlarını hangi kanal canlı yayımlayacak? İşte Serie A’nın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu...

SERIE A MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Serie A maçları bu yıl S Sport'ta canlı yayımlanacak. S Sport, Türkiye'deki Serie A takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm İtalya Serie A maçlarını canlı ve özel olarak yayımlayacak.


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