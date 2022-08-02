Serie A hangi platformda yayımlanacak? İşte Serie A maçlarını Türkiye'de yayımlayacak kanal

02 Ağustos 2022 Salı, 22:51

Futbolda 2022-2023 sezonu yaklaşıyor. Dünyanın en çekişmeli ligi Serie A’da yeni sezon 13 Ağustos günü başlayacak. Serie A bu yıl Katar'da sezon ortasında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle her zamankinden erken başlayacak. Peki Serie A maçlarını hangi kanal canlı yayımlayacak? İşte Serie A’nın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu...

SERIE A MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Serie A maçları bu yıl S Sport'ta canlı yayımlanacak. S Sport, Türkiye'deki Serie A takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm İtalya Serie A maçlarını canlı ve özel olarak yayımlayacak.