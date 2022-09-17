Serie A'da Empoli, Bologna'yı tek golle geçti!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Empoli, deplasmanda konuk olduğu Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 18:45
Serie A'da Empoli, Bologna'yı tek golle geçti!
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Serie A'nın 7. haftasında Empoli, Bologna deplasmanına konuk oldu.

Empoli, Filippo Bandinelli'nin 75. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Empoli, 7 puana yükseldi. Bologna 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Empoli, Milan'ı konuk edecek. Bologna, Juventus deplasmanına gidecek.


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