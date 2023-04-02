Serie A'da Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürdü
Lazio, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Monza'yı 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 28. hafta maçında orta sıralarda yer alan Monza ile UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Lazio karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Lazio oldu.
Lazio'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedro ve 56. dakikada frikikten Sergej Milinkovic-Savic kaydetti.
İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Lazio puanını 55'e yükseltti. Monza 34 puanda kaldı.
Serie A'da gelecek hafta Monza, Udinese'ye konuk olacak. Lazio, Juventus'u ağırlayacak.
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