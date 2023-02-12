Serie A'da Juventus Adrien Rabiot ile güldü
Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında kendi evinde konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.
Serie A'nın 22. haftasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki Fiorentina karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 1-0 kazanırken galibiyet golü 34. dakikada Fransız orta saha Adrien Rabiot'un ayağından geldi.
Adrien Rabiot
GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI
Fiorentina'nın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken Juventus üst üste ikinci galibiyetini almış oldu.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 29'a yükseltirken Fiorentina 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Spezia ile karşılaşırken, Fiorentina evinde Empoli'yi ağırlayacak.
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