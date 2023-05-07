Serie A'da Juventus, deplasmanda Atalanta'yı 2 golle geçti
Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, kendi sahasında ağırladığı Juventus'a 2-0 mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Atalanta sahasında Juventus'u konuk etti. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus 2-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Juventus'a galibiyeti getieren golleri 56. dakikada Samuel Iling-Junior ve 90+8'de Dusan Vlahovic kaydetti.
Bu maçın ardından Atalanta, 58 puanda kaldı. Juventus ise puanını 66'ya yükseltti.
MERİH KULÜBEDE OTURDU
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, bu karşılaşmada eski takımı Juventus'a karşı süre almadı.
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