Serie A'da Lazio ve Juventus maçlarını kazanarak zirveye yaklaştı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Lazio, Monza'yı 1-0 yendi.
Serie A'da 14. haftada Lazio, Monza'yı 1-0 yendi.
Roma Olimpiyat Stadı'nda Monza'yı konuk eden Lazio, 69. dakikada Luka Romero'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Lazio, bu galibiyetle puanını 30 yaptı ve puan tablosunda 2. sıraya kadar yükseldi. Lazio, lider Napoli’nin 8 puan gerisinde bulunuyor.
Ligin 14. haftasında bugün oynanan diğer maçta Juventus, Hellas Verona ile deplasmanda karşılaştı.
Juventus, 60. dakikada Moise Kean'ın golüyle rakibini mağlup etti ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.
Lige istediği gibi başlayamayan Juventus, son haftalarda aldığı galibiyetlerle puanını 28 yaptı ve 4. sıraya kadar yükseldi.
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