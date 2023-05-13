Serie A'da Lazio'ya ikincilik yarışında darbe
Lazio, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Lecce ile 2-2 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio, sahasında Lecce'yi ağırladı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
PUAN UZATMALARDA GELDİ
Karşılaşmanın 23. dakikasında Lecce Strefezza'yla penaltı atışından yararlanamazken 34'te Immobile sessizliği bozdu. 45+2'de Oudin Lecce adına golü kaydederken ilk yarı 1-1 sona erdi. 51. dakikada Oudin bu kez Lecce'yi öne geçirdi. Maçın son dakikalarına gidilirken Lazio, 90+5'te Milinkovic-Savic'in golüyle eşitliği yakaladı ve puanlar da paylaşılmış oldu.
Bu sonuçla Lazio, 65 puana yükseldi ancak lig ikinciliği yolunda yara aldı. Lecce ise 32 puana yükseldi ve küme düşmeme umutlarını sürdürdü.
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