Serie A'da lider Napoli Salernitana'yı 2 golle geçti

Lider Napoli, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Salernitana'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 09:15
Serie A'da lider Napoli Salernitana'yı 2 golle geçti
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Serie A'da Napoli, deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya geldi. Luciano Spalletti'nin ekibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 48. dakikada Victor Osimhen attı.

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Napoli'de Kim Min-Jae ve Eljif Elmas, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Napoli, ligde 50 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Salernitana 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, sahasında Roma ile karşılaşacak. Salernitana, Lecce deplasmanına gidecek.


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