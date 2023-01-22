Serie A'da lider Napoli Salernitana'yı 2 golle geçti
Lider Napoli, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Salernitana'yı 2-0 mağlup etti.
Serie A'da Napoli, deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya geldi. Luciano Spalletti'nin ekibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 48. dakikada Victor Osimhen attı.
ESKİ FENERBAHÇELİLER FORMA GİYDİ
Napoli'de Kim Min-Jae ve Eljif Elmas, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Napoli, ligde 50 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Salernitana 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, sahasında Roma ile karşılaşacak. Salernitana, Lecce deplasmanına gidecek.
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