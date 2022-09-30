Serie A'da ayın oyuncusu Kim Min-Jae

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 16:20
<p>İtalya Serie A'da 8'inci hafta, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından hafta sonunda oynanacak maçlarla başlayacak. </p>

İtalya Serie A'da 8'inci hafta, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından hafta sonunda oynanacak maçlarla başlayacak. 

<p>Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Napoli'nin yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, Eylül ayının futbolcusu ünvanını kazandı. </p>

Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Napoli'nin yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, Eylül ayının futbolcusu ünvanını kazandı. 

<p>7 haftası geride kalan ligde 17 puan ve averajla Atalanta'nın önünde lider durumda bulunan Napoli'de Kim Min-Jae özellikle Lazio ve Milan karşılaşmalarında sergilediği performans ile büyük beğeni toplamıştı. </p>

7 haftası geride kalan ligde 17 puan ve averajla Atalanta'nın önünde lider durumda bulunan Napoli'de Kim Min-Jae özellikle Lazio ve Milan karşılaşmalarında sergilediği performans ile büyük beğeni toplamıştı. 

<p>Öte yandan 25 yaşındaki savunmacı, yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin ardından bu ödüle layık görülen 2'nci Napoli savunma oyuncusu oldu. </p>

Öte yandan 25 yaşındaki savunmacı, yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin ardından bu ödüle layık görülen 2'nci Napoli savunma oyuncusu oldu. 

<p>Taraftar oylarıyla belirlenen ödülde Kim Min-Jae, Udinese'den Rodrigo Becao, Atalanta'tan milli oyuncu Merih Demiral, Milan'dan Theo Hernandez ve Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i geride bıraktı.</p>

Taraftar oylarıyla belirlenen ödülde Kim Min-Jae, Udinese'den Rodrigo Becao, Atalanta'tan milli oyuncu Merih Demiral, Milan'dan Theo Hernandez ve Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i geride bıraktı.

<p>Güney Koreli oyuncu, Napoli ile çıktığı 8 resmi maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.</p>

Güney Koreli oyuncu, Napoli ile çıktığı 8 resmi maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

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