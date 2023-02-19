Serie A'da Milan, Monza'yı tek golle yendi! Monza 0-1 Milan

Serie A'nın 23. haftasında Milan, deplasmanda Monza'yı 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:11
Serie A'da Milan, Monza'yı tek golle yendi! Monza 0-1 Milan
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Serie A'da son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Milan, Monza'yı deplasmanda 1-0 yenerek ligde üst üste 2. maçından galip ayrıldı.

Milan'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Junior Messias kaydetti.

Bu galibiyetten aldığı 3 puanla Milan, puanını 44'e çıkardı ve 3. basamakta lider Napoli'nin 18 puan gerisinde yer aldı.

Günün diğer maçında Sampdoria ise kendi sahasında Bologna'ya 2-1 yenildi.


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