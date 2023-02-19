Serie A'da Milan, Monza'yı tek golle yendi! Monza 0-1 Milan
Serie A'nın 23. haftasında Milan, deplasmanda Monza'yı 1-0 yendi.
Serie A'da son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Milan, Monza'yı deplasmanda 1-0 yenerek ligde üst üste 2. maçından galip ayrıldı.
Milan'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Junior Messias kaydetti.
Bu galibiyetten aldığı 3 puanla Milan, puanını 44'e çıkardı ve 3. basamakta lider Napoli'nin 18 puan gerisinde yer aldı.
Günün diğer maçında Sampdoria ise kendi sahasında Bologna'ya 2-1 yenildi.
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