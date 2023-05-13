Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro'ya Serie A kancası

Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:23

Güncelleme: 13.05.2023 - 15:29

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kalan Joao Pedro, İtalya'ya geri dönebilir.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A ekiplerinden Udinese'nin 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

Joao Pedro

PEDRO İÇİN İSTEDİĞİ ÜCRET...

Udinese'nin, ara transfer döneminde Newcastle United ve Everton'ın talip olduğu Beto'nun yerini Joao Pedro ile doldurmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin, golcü isim için beklentisinin 5 milyon Euro olduğu belirtildi. Ancak bu rakamın düşmesi için pazarlıkların da olabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maça çıkan Joao Pedro, 5 gol attı ve 1 asist yaptı