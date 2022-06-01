Serie A'da şampiyon olan Milan 1.2 milyar Euro'ya satıldı
Milan, 1.2 milyar Euro karşılığında ABD şirketi RedBird Capital Partners tarafından satın alındı.
Inter'in 2 puan önünde girdiği ligin son haftasında Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenen Milan, Serie A'da 11 yıl sonra ligi zirvede tamamladı. 19. şampiyonluğunu elde eden kırmızı siyahlı kulüpte flaş bir gelişme yaşandı.
ABD'li yatırım şirketi RedBird Capital, Milan’ı 1.2 milyar Euro karşılığında satın aldı. RedBird Capital, bir başka Amerikalı yatırım şirketi Eliot Management'ten kulübün hisselerinin yüzde 70'inin yönetimini devraldı.
Elliott Management, Temmuz 2018'de Milan'ı Li Yonghong'dan satın almıştı. Milan'ın sahipliği böylece New Yorklu'dan başka bir New Yorklu'ya geçti.
REDBIRD'UN SATIN ALDIĞI 2. FUTBOL TAKIMI
Milan'ı satın alan New York merkezli yatırım şirketi RedBird Capital Partners, iki yıl önce de Fransız kulübü Toulouse'u bünyesine katmıştı.
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