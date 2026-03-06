Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.03.2026 12:12:00
Güncellenme:
DHA
Serik Spor'un sahibi Sadygov'a futboldan men cezası!

FIFA, Trendyol 1. Lig ekibi Serik Spor'un sahibi Azerbaycanlı Tufan Sadygov'a futbol faaliyetlerinden men cezası verdi.

1’inci Lig ekiplerinden Serik Spor Futbol A.Ş.'nin sahibi ve hissedarı Azerbaycanlı Tufan Sadygov, Rusya Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine FIFA tarafından futbol faaliyetlerinden men edildi.

Geçen günlerde futbolculara alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA tarafından transfer tahtası kapatılan 1’inci Lig ekiplerinden Serik Spor Futbol A.Ş.'de bu kez kulübün sahibi ve hissedarı olan Tufan Sadygov'a FIFA'dan men cezası verildi. 

1 Temmuz 2025 tarihinde Serik Spor Futbol A.Ş.'nin hisselerini satın alan Azerbaycanlı Tufan Sadygov ile ilgili Rusya Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya resmi başvuru yaptığı belirtildi. Rusya Futbol Federasyonu tarafından Sadygov'un üzerinde etkisi bulunduğu bir spor kulübüyle ilgili sunulan gerekçeler sonrası FIFA Disiplin Kurulu kararıyla dünya genelinde futbol faaliyetlerinden men kararı verildiği öğrenildi. 

İlgili Konular: #FIFA #Men cezası #Serik Belediyespor

