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Sertaç Komsuoğlu: 'Daha işimiz bitmedi'

Sertaç Komsuoğlu: 'Daha işimiz bitmedi'

26.05.2025 00:06:00
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Cumhuriyet Spor
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Sertaç Komsuoğlu: 'Daha işimiz bitmedi'

Fenerbahçe Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı lacivertlilerin Euroleague şampiyonluğu sonrası konuştu.

Sertaç Komsuoğlu, sarı lacivertlilerin Euroleague şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNA DOĞRU FORMUMUZU YÜKSELTTİK"

Komsuoğlu, büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bu başarı tabii ki tamamen takımımızın başarısı. Çok mutluyuz. Sezon başında çok çalıştık, çok iyi bir takım kimyası oluşturduk. Çocuklar her zaman bu hedefe odaklandı ve sezon sonuna doğru formumuzu yükselttik" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE AİLEME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ailesine ve kulüp yönetimine de teşekkür eden Komsuoğlu, "Önce aileme teşekkür ediyorum. Çok sabrediyorlar, çok kolay değil. Neredeyse her hafta yurt dışındayız veya İstanbul dışındayız. Bugün de beni yalnız bırakmadılar. Başkanımıza ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum" dedi.

"İSTANBUL'DA ONLARLA BULUŞACAĞIZ"

Şampiyonluk sonrası İstanbul'a döneceklerini belirten Komsuoğlu, taraftara da çağrıda bulundu: "Yarın Türkiye'ye dönüyoruz. Taraftarımız umarım bu takıma hak ettiği karşılamayı yapar. İnanılmaz derecede yorgunuz ama yarın İstanbul'da onlarla buluşacağız."

"İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ"

Sertaç Komsuoğlu, sezonun henüz tamamlanmadığını vurgulayarak sözlerini şu şekilde noktaladı:

"İşimiz bitmedi. Almamız gereken bir kupa daha var. Onu da alarak sezonu kapatmak istiyoruz."


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