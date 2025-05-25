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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! 'Kimileri bugün Yenikapı'da bir şeyler kutluyor'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! 'Kimileri bugün Yenikapı'da bir şeyler kutluyor'

25.05.2025 23:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! 'Kimileri bugün Yenikapı'da bir şeyler kutluyor'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Euroleague şampiyonluğunun ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, EuroLeague kupasının ardından açıklamalarda bulundu.

Safi, açıklamalarında Galatasaray'a göndermede bulundu.

Hakan Safi'nin sözleri şu şekilde:

"Bu ikinci şampiyonluğumuz. İlki 2017'de İstanbul'da olmuştu. Çok mutlu olmuştuk. Çok zorlu maçlar oldu. Cuma günü kazanınca bugün kazanacağımıza emindik. İnanılmaz oynadık. Çok güzel oynadık. Bu şampiyonluk önce Ali başkanımıza, camiamıza, yöneticilerimize, oyuncularımıza, antrenörümüze hayırlı olsun. Doya doya yaşayalım. Bugün, gerçek bayramımız oldu. Kimileri bugün Yenikapı'da bir şeyler kutluyor. Bu şampiyonluk, onların üstüne gidiyor. En çok yine biz konuşulacağız. Camiamıza hayırlı olsun."

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